SSI SCHÄFER Platy

Platy ve společnosti SSI SCHÄFER se pohybují od $43,432 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznický servis na dolním konci až po $102,000 pro pozici Právní oddělení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti SSI SCHÄFER. Naposledy aktualizováno: 11/30/2025

Softwarový inženýr
Median $80K
Zákaznický servis
$43.4K
Právní oddělení
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Projektový manažer
$83.5K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti SSI SCHÄFER je Právní oddělení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $102,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SSI SCHÄFER je $81,739.

