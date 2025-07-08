Seznam společností
SS Construction
SS Construction Platy

Mediánový plat společnosti SS Construction činí $59,700 pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti . Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti SS Construction. Naposledy aktualizováno: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$59.7K
Chybí vám vaše pozice?

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti SS Construction je Analytik kybernetické bezpečnosti at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $59,700. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SS Construction je $59,700.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro SS Construction

Další zdroje

