SRS Acquiom
SRS Acquiom Platy

Platy ve společnosti SRS Acquiom se pohybují od $120,600 celkové roční kompenzace pro pozici Právní oddělení na dolním konci až po $172,135 pro pozici Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti SRS Acquiom. Naposledy aktualizováno: 11/30/2025

Právní oddělení
$121K
Projektový manažer
$172K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti SRS Acquiom je Projektový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $172,135. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SRS Acquiom je $146,368.

Další zdroje

