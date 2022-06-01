Seznam společností
SRC
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

SRC Platy

Platy ve společnosti SRC se pohybují od $55,275 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $201,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti SRC. Naposledy aktualizováno: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Median $131K

Full-Stack softwarový inženýr

Obchodní analytik
$55.3K
Elektrotechnický inženýr
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Hardwarový inženýr
$81.1K
Produktový manažer
$80.4K
Manažer softwarového inženýrství
$201K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti SRC je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $201,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SRC je $97,163.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro SRC

Související společnosti

  • Noblis
  • The Aerospace Corporation
  • HIMSS
  • MITRE
  • Battelle
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/src/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.