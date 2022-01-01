Seznam společností
Squire Platy

Mediánový plat společnosti Squire činí $100,000 pro pozici Softwarový inženýr . Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Squire. Naposledy aktualizováno: 11/30/2025

Softwarový inženýr
Median $100K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Squire podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Squire je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $100,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Squire je $100,000.

