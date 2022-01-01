Seznam společností
Squarespace
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Squarespace Platy

Platy ve společnosti Squarespace se pohybují od $59,900 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznický servis na dolním konci až po $478,333 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Squarespace. Naposledy aktualizováno: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Frontend softwarový inženýr

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Manažer softwarového inženýrství
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Produktový manažer
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Produktový designér
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Datový analytik
L3 $155K
L4 $200K
Datový analytik
Median $135K
Finanční analytik
Median $190K
Marketing
Median $164K
Personalista
Median $150K
UX výzkumník
Median $151K
Administrativní asistent
$79.6K
Manažer obchodních operací
$274K
Obchodní analytik
$118K
Zákaznický servis
Median $59.9K
Manažer datové vědy
$224K
Lidské zdroje
$141K
Informační technolog (IT)
$191K
Technický programový manažer
Median $202K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

15%

ROK 1

25%

ROK 2

30%

ROK 3

30%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Squarespace podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 15% nabývá v 1st-ROK (15.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 30% nabývá v 3rd-ROK (30.00% ročně)

  • 30% nabývá v 4th-ROK (30.00% ročně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Squarespace podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.

Navštívit nyní!

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Squarespace je Manažer softwarového inženýrství at the L7 level s roční celkovou odměnou $478,333. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Squarespace je $195,822.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Squarespace

Související společnosti

  • Microsoft
  • Five9
  • Oracle
  • Adobe
  • ServiceNow
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/squarespace/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.