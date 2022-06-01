Seznam společností
Sportradar
Sportradar Platy

Platy ve společnosti Sportradar se pohybují od $84,253 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $136,518 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Sportradar. Naposledy aktualizováno: 9/20/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $93.6K
Obchodní analytik
$133K
Datový vědec
$137K

Produktový manažer
$84.3K
Programový manažer
$93.9K
Projektový manažer
$96.5K
Časté dotazy

The highest paying role reported at Sportradar is Datový vědec at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $136,518. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sportradar is $95,220.

