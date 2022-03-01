Seznam společností
Split Software
Split Software Platy

Platy ve společnosti Split Software se pohybují od $78,400 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $208,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Split Software. Naposledy aktualizováno: 9/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $208K
Datový analytik
$81.6K
Lidské zdroje
$78.4K

Architekt řešení
$174K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Split Software je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $208,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Split Software je $127,863.

