Splice
Splice Platy

Platy ve společnosti Splice se pohybují od $124,375 celkové roční kompenzace pro pozici Finanční analytik na dolním konci až po $251,250 pro pozici Obchodní rozvoj na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Splice. Naposledy aktualizováno: 9/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $139K
Produktový manažer
Median $160K
Obchodní rozvoj
$251K

Finanční analytik
$124K
Marketing
$235K
Produktový designér
$220K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Splice je Obchodní rozvoj at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $251,250. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Splice je $190,072.

