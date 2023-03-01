Seznam společností
Splashtop
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Splashtop Platy

Platy ve společnosti Splashtop se pohybují od $21,377 celkové roční kompenzace pro pozici Administrativní asistent na dolním konci až po $39,260 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Splashtop. Naposledy aktualizováno: 9/19/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Administrativní asistent
$21.4K
Prodej
$34.6K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$30.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Softwarový inženýr
$39.3K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Splashtop je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $39,260. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Splashtop je $32,508.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Splashtop

Související společnosti

  • Flipkart
  • Tesla
  • PayPal
  • Coinbase
  • Netflix
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje