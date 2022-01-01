Seznam společností
Splash
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Splash Platy

Platy ve společnosti Splash se pohybují od $76,373 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $184,075 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Splash. Naposledy aktualizováno: 9/19/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Úspěch zákazníků
$111K
Produktový manažer
$184K
Softwarový inženýr
$76.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Splash je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $184,075. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Splash je $111,440.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Splash

Související společnosti

  • Ridecell
  • Omnivore
  • SecurityScorecard
  • UpKeep
  • Ironclad
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje