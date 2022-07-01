Seznam společností
Splash Financial
Splash Financial Platy

Platy ve společnosti Splash Financial se pohybují od $180,000 celkové roční kompenzace pro pozici Manažer softwarového inženýrství na dolním konci až po $240,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Splash Financial. Naposledy aktualizováno: 9/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $240K
Manažer softwarového inženýrství
Median $180K
IT specialista
$221K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Splash Financial je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $240,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Splash Financial je $221,100.

Další zdroje