Spirent Communications
Spirent Communications Platy

Platy ve společnosti Spirent Communications se pohybují od $87,063 celkové roční kompenzace pro pozici Marketingové operace na dolním konci až po $201,000 pro pozici Obchodní inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Spirent Communications. Naposledy aktualizováno: 9/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $135K

Síťový inženýr

Marketingové operace
$87.1K
Produktový manažer
$152K

Obchodní inženýr
$201K
Manažer softwarového inženýrství
$164K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Spirent Communications je Obchodní inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $201,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Spirent Communications je $152,471.

