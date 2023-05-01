Seznam společností
Spire Global
Spire Global Platy

Platy ve společnosti Spire Global se pohybují od $94,186 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $166,165 pro pozici Technický programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Spire Global. Naposledy aktualizováno: 9/19/2025

$160K

Řídicí inženýr
$108K
Softwarový inženýr
$94.2K
Manažer softwarového inženýrství
$143K

Technický programový manažer
$166K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Spire Global je Technický programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $166,165. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Spire Global je $125,494.

