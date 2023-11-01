Seznam společností
Spiral Scout
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Spiral Scout Platy

Platy ve společnosti Spiral Scout se pohybují od $59,405 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $107,185 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Spiral Scout. Naposledy aktualizováno: 9/19/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Obchodní analytik
$59.4K
Projektový manažer
$61.5K
Softwarový inženýr
$107K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Spiral Scout je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $107,185. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Spiral Scout je $61,511.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Spiral Scout

Související společnosti

  • Microsoft
  • Google
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Flipkart
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje