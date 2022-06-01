Seznam společností
SPINS
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

SPINS Platy

Platy ve společnosti SPINS se pohybují od $54,725 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $201,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti SPINS. Naposledy aktualizováno: 9/19/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Produktový manažer
Median $120K
Datový analytik
$54.7K
Finanční analytik
$84.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Softwarový inženýr
$91.8K
Manažer softwarového inženýrství
$201K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti SPINS je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $201,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SPINS je $91,800.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro SPINS

Související společnosti

  • LEK
  • Genesys
  • Idexcel
  • J.D. Power
  • Propeller
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje