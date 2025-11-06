Seznam společností
  Platy
  Softwarový inženýr

  Všechny platy Softwarový inženýr

  Greater Bengaluru

Solera Softwarový inženýr Platy v Greater Bengaluru

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti Solera činí celkem ₹2.49M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Solera. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Mediánový balíček
company icon
Solera
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹2.49M
Pozice
Principal Engineer
Základní
₹2.49M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Solera?
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Solera in Greater Bengaluru představuje roční celkovou odměnu ₹4,054,388. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Solera pro pozici Softwarový inženýr in Greater Bengaluru je ₹2,490,772.

Doporučené pozice

Další zdroje