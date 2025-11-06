Seznam společností
Solarisbank
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Berlin Metropolitan Region

Solarisbank Softwarový inženýr Platy v Berlin Metropolitan Region

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Berlin Metropolitan Region ve společnosti Solarisbank činí celkem €83.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Solarisbank. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Mediánový balíček
company icon
Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Celkem za rok
€83.5K
Pozice
Triangle 1
Základní
€83.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
15 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Solarisbank?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Backend softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Solarisbank in Berlin Metropolitan Region představuje roční celkovou odměnu €118,233. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Solarisbank pro pozici Softwarový inženýr in Berlin Metropolitan Region je €79,948.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Solarisbank

Související společnosti

  • Wolters Kluwer
  • AffiniPay
  • StashAway
  • Avaloq
  • Fenergo
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje