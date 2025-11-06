Seznam společností
Software Improvement Group
Software Improvement Group Produktový designér Platy v Greater Amsterdam Area

Průměrná celková kompenzace Produktový designér in Greater Amsterdam Area ve společnosti Software Improvement Group se pohybuje od €42.3K do €60.1K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Software Improvement Group. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Průměrná celková kompenzace

€47.9K - €54.5K
Netherlands
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
€42.3K€47.9K€54.5K€60.1K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Software Improvement Group?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti Software Improvement Group in Greater Amsterdam Area představuje roční celkovou odměnu €60,072. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Software Improvement Group pro pozici Produktový designér in Greater Amsterdam Area je €42,254.

