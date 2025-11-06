Průměrná celková kompenzace Produktový designér in Greater Amsterdam Area ve společnosti Software Improvement Group se pohybuje od €42.3K do €60.1K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Software Improvement Group. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025
Průměrná celková kompenzace
Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!