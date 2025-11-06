Kompenzace Softwarový inženýr in Wroclaw Metropolitan Area ve společnosti SoftServe se pohybuje od PLN 253K year pro L3 do PLN 286K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Wroclaw Metropolitan Area činí celkem PLN 254K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti SoftServe. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 253K
PLN 253K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 286K
PLN 286K
PLN 0
PLN 0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
