SoftServe
SoftServe Softwarový inženýr Platy v Wroclaw Metropolitan Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Wroclaw Metropolitan Area ve společnosti SoftServe se pohybuje od PLN 253K year pro L3 do PLN 286K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Wroclaw Metropolitan Area činí celkem PLN 254K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti SoftServe. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
(Začátečnická úroveň)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 253K
PLN 253K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 286K
PLN 286K
PLN 0
PLN 0
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Jaké jsou kariérní úrovně u SoftServe?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti SoftServe in Wroclaw Metropolitan Area představuje roční celkovou odměnu PLN 287,510. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SoftServe pro pozici Softwarový inženýr in Wroclaw Metropolitan Area je PLN 254,184.

Další zdroje