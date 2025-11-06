Kompenzace Softwarový inženýr in Warsaw Metropolitan Area ve společnosti SoftServe se pohybuje od PLN 140K year pro L2 do PLN 272K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Warsaw Metropolitan Area činí celkem PLN 265K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti SoftServe. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
