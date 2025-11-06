Kompenzace Softwarový inženýr in Ukraine ve společnosti SoftServe se pohybuje od UAH 420K year pro L1 do UAH 2.74M year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in Ukraine činí celkem UAH 2.13M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti SoftServe. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
UAH 420K
UAH 420K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.35M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
Žádné platy nenalezeny
