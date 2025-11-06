Seznam společností
SoftServe
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Ukraine

SoftServe Softwarový inženýr Platy v Ukraine

Kompenzace Softwarový inženýr in Ukraine ve společnosti SoftServe se pohybuje od UAH 420K year pro L1 do UAH 2.74M year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in Ukraine činí celkem UAH 2.13M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti SoftServe. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
(Začátečnická úroveň)
UAH 420K
UAH 420K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.35M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Zobrazit 1 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně
Block logo
+UAH 2.42M
Robinhood logo
+UAH 3.72M
Stripe logo
+UAH 836K
Datadog logo
+UAH 1.46M
Verily logo
+UAH 920K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u SoftServe?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

DevOps inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti SoftServe in Ukraine představuje roční celkovou odměnu UAH 3,511,452. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SoftServe pro pozici Softwarový inženýr in Ukraine je UAH 2,131,953.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro SoftServe

Související společnosti

  • Arcesium
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje