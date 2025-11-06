Kompenzace Softwarový inženýr in Lviv Metropolitan Area ve společnosti SoftServe se pohybuje od UAH 552K year pro L1 do UAH 2.15M year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Lviv Metropolitan Area činí celkem UAH 2.01M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti SoftServe. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
UAH 552K
UAH 552K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.19M
UAH 585.2
UAH 0
L3
UAH 2.55M
UAH 2.55M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.15M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
Žádné platy nenalezeny
Zahrnuté poziceNavrhnout novou pozici