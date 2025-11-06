Seznam společností
SoftServe
SoftServe Softwarový inženýr Platy v Lviv Metropolitan Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Lviv Metropolitan Area ve společnosti SoftServe se pohybuje od UAH 552K year pro L1 do UAH 2.15M year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Lviv Metropolitan Area činí celkem UAH 2.01M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti SoftServe. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
(Začátečnická úroveň)
UAH 552K
UAH 552K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.19M
UAH 585.2
UAH 0
L3
UAH 2.55M
UAH 2.55M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.15M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Block logo
+UAH 2.42M
Robinhood logo
+UAH 3.72M
Stripe logo
+UAH 836K
Datadog logo
+UAH 1.46M
Verily logo
+UAH 920K
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u SoftServe?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

DevOps inženýr

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti SoftServe in Lviv Metropolitan Area představuje roční celkovou odměnu UAH 3,135,225. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SoftServe pro pozici Softwarový inženýr in Lviv Metropolitan Area je UAH 2,006,544.

Další zdroje