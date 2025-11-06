Kompenzace Softwarový inženýr in Krakow Metropolitan Area ve společnosti SoftServe se pohybuje od PLN 191K year pro L2 do PLN 309K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Krakow Metropolitan Area činí celkem PLN 246K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti SoftServe. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
