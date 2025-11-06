Kompenzace Softwarový inženýr in Bulgaria ve společnosti SoftServe se pohybuje od BGN 59.3K year pro L2 do BGN 61.9K year pro L3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Bulgaria činí celkem BGN 57.8K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti SoftServe. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.3K
BGN 56.3K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.9K
BGN 61.9K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Zahrnuté poziceNavrhnout novou pozici