Seznam společností
SoftServe
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Bulgaria

SoftServe Softwarový inženýr Platy v Bulgaria

Kompenzace Softwarový inženýr in Bulgaria ve společnosti SoftServe se pohybuje od BGN 59.3K year pro L2 do BGN 61.9K year pro L3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Bulgaria činí celkem BGN 57.8K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti SoftServe. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
(Začátečnická úroveň)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.3K
BGN 56.3K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.9K
BGN 61.9K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Zobrazit 1 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně
Block logo
+BGN 99.5K
Robinhood logo
+BGN 153K
Stripe logo
+BGN 34.3K
Datadog logo
+BGN 60.1K
Verily logo
+BGN 37.8K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u SoftServe?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

DevOps inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti SoftServe in Bulgaria představuje roční celkovou odměnu BGN 129,178. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SoftServe pro pozici Softwarový inženýr in Bulgaria je BGN 61,776.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro SoftServe

Související společnosti

  • Arcesium
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje