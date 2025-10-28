Seznam společností
Softeq
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Softeq Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Poland ve společnosti Softeq činí celkem PLN 214K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Softeq. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Mediánový balíček
company icon
Softeq
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Celkem za rok
PLN 214K
Pozice
-
Základní
PLN 214K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Roky ve společnosti
5 Roky
Roky zkušeností
10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Softeq?
Block logo
+PLN 214K
Robinhood logo
+PLN 328K
Stripe logo
+PLN 73.7K
Datadog logo
+PLN 129K
Verily logo
+PLN 81.1K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Softeq in Poland představuje roční celkovou odměnu PLN 265,392. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Softeq pro pozici Softwarový inženýr in Poland je PLN 185,774.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Softeq

Související společnosti

  • Uber
  • Snap
  • Pinterest
  • SoFi
  • Facebook
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje