Softeq
Softeq Obchodní analytik Platy

Mediánový kompenzační balíček Obchodní analytik in Poland ve společnosti Softeq činí celkem PLN 221K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Softeq. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Mediánový balíček
company icon
Softeq
Business Analyst
Warsaw, MZ, Poland
Celkem za rok
PLN 221K
Pozice
Senior
Základní
PLN 221K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Roky ve společnosti
5 Roky
Roky zkušeností
8 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Softeq?
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní analytik ve společnosti Softeq in Poland představuje roční celkovou odměnu PLN 306,675. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Softeq pro pozici Obchodní analytik in Poland je PLN 221,160.

