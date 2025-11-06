Seznam společností
SoftBank
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Greater Tokyo Area

SoftBank Softwarový inženýr Platy v Greater Tokyo Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Tokyo Area ve společnosti SoftBank činí celkem ¥5.89M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti SoftBank. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Mediánový balíček
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Celkem za rok
¥5.89M
Pozice
L3
Základní
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
Bonus
¥2.54M
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u SoftBank?
Block logo
+¥8.64M
Robinhood logo
+¥13.25M
Stripe logo
+¥2.98M
Datadog logo
+¥5.21M
Verily logo
+¥3.28M
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti SoftBank in Greater Tokyo Area představuje roční celkovou odměnu ¥14,567,298. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SoftBank pro pozici Softwarový inženýr in Greater Tokyo Area je ¥3,573,168.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro SoftBank

Související společnosti

  • Palantir
  • Amplitude
  • Qualtrics
  • Medallia
  • Evercore
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje