Societe Generale
  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

Societe Generale Manažer softwarového inženýrství Platy

Kompenzace Manažer softwarového inženýrství in India ve společnosti Societe Generale se pohybuje od ₹6.62M year pro L3 do ₹6.94M year pro L6. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹5M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Societe Generale. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹6.62M
₹4.54M
₹0
₹2.08M
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Jaké jsou kariérní úrovně u Societe Generale?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Societe Generale in India představuje roční celkovou odměnu ₹14,020,144. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Societe Generale pro pozici Manažer softwarového inženýrství in India je ₹4,372,537.

