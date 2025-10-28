Kompenzace Manažer softwarového inženýrství in India ve společnosti Societe Generale se pohybuje od ₹6.62M year pro L3 do ₹6.94M year pro L6. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹5M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Societe Generale. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹6.62M
₹4.54M
₹0
₹2.08M
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
