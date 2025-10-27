Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti Societe Generale se pohybuje od ₹1.69M year pro L1 do ₹2.69M year pro L7. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹1.96M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Societe Generale. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
