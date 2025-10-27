Kompenzace Produktový manažer in India ve společnosti Societe Generale se pohybuje od ₹4.93M year pro L4 do ₹4.6M year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹4.5M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Societe Generale. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹4.93M
₹4.58M
₹0
₹351K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
