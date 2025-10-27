Seznam společností
Kompenzace Produktový designér in France ve společnosti Societe Generale činí €49.7K year pro L3. Mediánový yearní kompenzační balíček in France činí celkem €49.2K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Societe Generale. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€49.7K
€49.7K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Zobrazit 3 Další úrovně
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Jaké jsou kariérní úrovně u Societe Generale?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Produktový designér nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Zahrnuté pozice

UX designer

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti Societe Generale in France představuje roční celkovou odměnu €63,959. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Societe Generale pro pozici Produktový designér in France je €42,513.

Další zdroje