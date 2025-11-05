Seznam společností
Mediánový kompenzační balíček Prodej in Greater London Area ve společnosti Snap činí celkem £110K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Snap. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
company icon
Snap
Account Manager
London, EN, United Kingdom
Celkem za rok
£76.7K
Pozice
L4
Základní
£67.3K
Stock (/yr)
£9.4K
Bonus
£0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
8 Roky
Plán nabývání

100%

ROK 1

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Snap podléhají RSUs 1letému plánu nabývání:

  • 100% nabývá v 1st-ROK (8.33% měsíčně)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Snap podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (2.77% měsíčně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (2.77% měsíčně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (2.77% měsíčně)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Snap podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ROK 1

33%

ROK 2

13%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Snap podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 54% nabývá v 1st-ROK (4.50% měsíčně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (2.75% měsíčně)

  • 13% nabývá v 3rd-ROK (1.08% měsíčně)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Prodej ve společnosti Snap in Greater London Area představuje roční celkovou odměnu £202,156. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Snap pro pozici Prodej in Greater London Area je £76,718.

Další zdroje