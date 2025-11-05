Seznam společností
Snap
  • Platy
  • Produktový manažer

  • Všechny platy Produktový manažer

  • Greater Los Angeles Area

Snap Produktový manažer Platy v Greater Los Angeles Area

Kompenzace Produktový manažer in Greater Los Angeles Area ve společnosti Snap se pohybuje od $240K year pro L3 do $915K year pro L7. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Los Angeles Area činí celkem $426K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Snap. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
$240K
$149K
$84.9K
$6.4K
L4
$391K
$205K
$169K
$15.9K
L5
$569K
$242K
$319K
$7.6K
L6
$689K
$264K
$425K
$0
Nejnovější příspěvky platů
Platy stážistů

Plán nabývání

100%

ROK 1

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Snap podléhají RSUs 1letému plánu nabývání:

  • 100% nabývá v 1st-ROK (8.33% měsíčně)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Snap podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (2.77% měsíčně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (2.77% měsíčně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (2.77% měsíčně)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Snap podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ROK 1

33%

ROK 2

13%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Snap podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 54% nabývá v 1st-ROK (4.50% měsíčně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (2.75% měsíčně)

  • 13% nabývá v 3rd-ROK (1.08% měsíčně)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Snap in Greater Los Angeles Area představuje roční celkovou odměnu $915,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Snap pro pozici Produktový manažer in Greater Los Angeles Area je $400,000.

Další zdroje