Snap
  • Platy
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

  • Greater Los Angeles Area

Snap Datový analytik Platy v Greater Los Angeles Area

Kompenzace Datový analytik in Greater Los Angeles Area ve společnosti Snap se pohybuje od $193K year pro L3 do $511K year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Los Angeles Area činí celkem $450K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
$193K
$143K
$45.5K
$4.3K
L4
$332K
$172K
$150K
$10.4K
L5
$511K
$216K
$284K
$11.3K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

100%

ROK 1

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Snap podléhají RSUs 1letému plánu nabývání:

  • 100% nabývá v 1st-ROK (8.33% měsíčně)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Snap podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (2.77% měsíčně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (2.77% měsíčně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (2.77% měsíčně)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Snap podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ROK 1

33%

ROK 2

13%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Snap podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 54% nabývá v 1st-ROK (4.50% měsíčně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (2.75% měsíčně)

  • 13% nabývá v 3rd-ROK (1.08% měsíčně)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Snap in Greater Los Angeles Area představuje roční celkovou odměnu $578,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Snap pro pozici Datový analytik in Greater Los Angeles Area je $430,000.

