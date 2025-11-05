Průměrná celková kompenzace Datový analytik in Greater Los Angeles Area ve společnosti Snap se pohybuje od $130K do $190K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Snap. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Průměrná celková kompenzace
100%
ROK 1
Ve společnosti Snap podléhají RSUs 1letému plánu nabývání:
100% nabývá v 1st-ROK (8.33% měsíčně)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
Ve společnosti Snap podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33.3% nabývá v 1st-ROK (2.77% měsíčně)
33.3% nabývá v 2nd-ROK (2.77% měsíčně)
33.3% nabývá v 3rd-ROK (2.77% měsíčně)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Snap podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ROK 1
33%
ROK 2
13%
ROK 3
Ve společnosti Snap podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
54% nabývá v 1st-ROK (4.50% měsíčně)
33% nabývá v 2nd-ROK (2.75% měsíčně)
13% nabývá v 3rd-ROK (1.08% měsíčně)
Monthly vesting, no 1 year cliff