Seznam společností
Snap
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

  • Greater Los Angeles Area

Snap Datový analytik Platy v Greater Los Angeles Area

Průměrná celková kompenzace Datový analytik in Greater Los Angeles Area ve společnosti Snap se pohybuje od $130K do $190K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Snap. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$150K - $171K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$130K$150K$171K$190K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 2 dalších Datový analytik příspěvků v Snap k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Plán nabývání

100%

ROK 1

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Snap podléhají RSUs 1letému plánu nabývání:

  • 100% nabývá v 1st-ROK (8.33% měsíčně)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Snap podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (2.77% měsíčně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (2.77% měsíčně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (2.77% měsíčně)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Snap podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ROK 1

33%

ROK 2

13%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Snap podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 54% nabývá v 1st-ROK (4.50% měsíčně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (2.75% měsíčně)

  • 13% nabývá v 3rd-ROK (1.08% měsíčně)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Datový analytik nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Snap in Greater Los Angeles Area představuje roční celkovou odměnu $189,980. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Snap pro pozici Datový analytik in Greater Los Angeles Area je $130,410.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Snap

Související společnosti

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje