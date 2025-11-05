Seznam společností
SmartThings Softwarový inženýr Platy v Minneapolis-St. Paul Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Minneapolis-St. Paul Area ve společnosti SmartThings se pohybuje od $109K year pro Software Engineer do $192K year pro Staff Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Minneapolis-St. Paul Area činí celkem $151K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti SmartThings. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area představuje roční celkovou odměnu $245,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SmartThings pro pozici Softwarový inženýr in Minneapolis-St. Paul Area je $150,000.

