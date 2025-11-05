Kompenzace Softwarový inženýr in Minneapolis-St. Paul Area ve společnosti SmartThings se pohybuje od $109K year pro Software Engineer do $192K year pro Staff Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Minneapolis-St. Paul Area činí celkem $151K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti SmartThings. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
