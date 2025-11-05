Seznam společností
Smartsheet
  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

  Greater Seattle Area

Smartsheet Manažer softwarového inženýrství Platy v Greater Seattle Area

Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in Greater Seattle Area ve společnosti Smartsheet činí celkem $365K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Smartsheet. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
company icon
Smartsheet
Engineering Manager
Bellevue, WA
Celkem za rok
$365K
Pozice
L6
Základní
$210K
Stock (/yr)
$120K
Bonus
$35K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
21 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Smartsheet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Smartsheet podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

33%

ROK 1

33%

ROK 2

34%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Smartsheet podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (8.25% čtvrtletně)

  • 34% nabývá v 3rd-ROK (8.50% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Smartsheet in Greater Seattle Area představuje roční celkovou odměnu $468,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Smartsheet pro pozici Manažer softwarového inženýrství in Greater Seattle Area je $350,000.

