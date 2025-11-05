Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Seattle Area ve společnosti Smartsheet se pohybuje od $154K year pro SE I do $375K year pro Principal SE. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Seattle Area činí celkem $254K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Smartsheet. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
SE I
$154K
$121K
$22.7K
$9.9K
SE II
$184K
$153K
$24.2K
$6.3K
Senior SE I
$242K
$181K
$48.7K
$12.4K
Senior SE II
$362K
$214K
$124K
$24.6K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Smartsheet podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
33%
ROK 1
33%
ROK 2
34%
ROK 3
Ve společnosti Smartsheet podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)
33% nabývá v 2nd-ROK (8.25% čtvrtletně)
34% nabývá v 3rd-ROK (8.50% čtvrtletně)