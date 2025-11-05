Seznam společností
Smartsheet
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Edinburgh Metro Area

Smartsheet Softwarový inženýr Platy v Edinburgh Metro Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Edinburgh Metro Area ve společnosti Smartsheet se pohybuje od £70K year pro SE II do £160K year pro Senior SE II. Mediánový yearní kompenzační balíček in Edinburgh Metro Area činí celkem £177K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Smartsheet. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
SE I
(Začátečnická úroveň)
£ --
£ --
£ --
£ --
SE II
£70K
£48.1K
£17.1K
£4.9K
Senior SE I
£113K
£79.2K
£26.4K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.2K
£73K
£6.2K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Smartsheet podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

33%

ROK 1

33%

ROK 2

34%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Smartsheet podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (8.25% čtvrtletně)

  • 34% nabývá v 3rd-ROK (8.50% čtvrtletně)



Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Smartsheet in Edinburgh Metro Area představuje roční celkovou odměnu £181,118. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Smartsheet pro pozici Softwarový inženýr in Edinburgh Metro Area je £137,756.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Smartsheet

Související společnosti

  • Verily
  • CrowdStrike
  • Fastly
  • Microsoft
  • Salesforce
Další zdroje