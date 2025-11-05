Seznam společností
Smarsh
Smarsh Softwarový inženýr Platy v Greater Bengaluru

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti Smarsh činí celkem ₹2.58M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Smarsh. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
company icon
Smarsh
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹2.58M
Pozice
L3
Základní
₹2.48M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹103K
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Smarsh?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Backend softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Smarsh in Greater Bengaluru představuje roční celkovou odměnu ₹3,976,234. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Smarsh pro pozici Softwarový inženýr in Greater Bengaluru je ₹2,477,815.

