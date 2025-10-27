Seznam společností
Sleep Number
Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United States ve společnosti Sleep Number činí celkem $170K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sleep Number. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025

Mediánový balíček
company icon
Sleep Number
Data Platform Engineer
San Jose, CA
Celkem za rok
$170K
Pozice
L3
Základní
$135K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$20K
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
1 Rok
Jaké jsou kariérní úrovně u Sleep Number?
Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Sleep Number podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 3rd-ROK (33.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Sleep Number in United States představuje roční celkovou odměnu $222,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Sleep Number pro pozici Softwarový inženýr in United States je $165,000.

