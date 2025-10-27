Průměrná celková kompenzace Programový manažer in United States ve společnosti Sleep Number se pohybuje od $123K do $172K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sleep Number. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025
Průměrná celková kompenzace
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
Ve společnosti Sleep Number podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)
33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)
33% nabývá v 3rd-ROK (33.00% ročně)