Sleep Number
Sleep Number Produktový manažer Platy

Průměrná celková kompenzace Produktový manažer in United States ve společnosti Sleep Number se pohybuje od $100K do $140K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sleep Number. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025

Průměrná celková kompenzace

$109K - $126K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$100K$109K$126K$140K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Sleep Number podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 3rd-ROK (33.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Sleep Number in United States představuje roční celkovou odměnu $140,420. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Sleep Number pro pozici Produktový manažer in United States je $100,300.

