Mediánový kompenzační balíček Architekt řešení in Greater Toronto Area ve společnosti Slalom Build činí celkem CA$143K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Slalom Build. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Celkem za rok
CA$143K
Pozice
L5
Základní
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$2K
Roky ve společnosti
7 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Slalom Build?
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti Slalom Build in Greater Toronto Area představuje roční celkovou odměnu CA$177,047. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Slalom Build pro pozici Architekt řešení in Greater Toronto Area je CA$166,500.

