Slalom Build
  • Platy
  • Architekt řešení

  • Všechny platy Architekt řešení

  • Greater Chicago Area

Slalom Build Architekt řešení Platy v Greater Chicago Area

Mediánový kompenzační balíček Architekt řešení in Greater Chicago Area ve společnosti Slalom Build činí celkem $147K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Slalom Build. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Chicago, IL
Celkem za rok
$147K
Pozice
L4
Základní
$134K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$13K
Roky ve společnosti
5 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti Slalom Build in Greater Chicago Area představuje roční celkovou odměnu $189,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Slalom Build pro pozici Architekt řešení in Greater Chicago Area je $160,000.

