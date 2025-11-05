Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Toronto Area ve společnosti Slalom Build se pohybuje od CA$99K year pro Engineer do CA$129K year pro Senior Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Toronto Area činí celkem CA$108K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Slalom Build. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Engineer
CA$99K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***