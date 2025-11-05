Seznam společností
Slalom Build
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Greater Chicago Area

Slalom Build Softwarový inženýr Platy v Greater Chicago Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Chicago Area ve společnosti Slalom Build se pohybuje od $97.4K year pro Engineer do $189K year pro Senior Architect. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Chicago Area činí celkem $140K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Slalom Build. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Engineer
(Začátečnická úroveň)
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Jaké jsou kariérní úrovně u Slalom Build?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Slalom Build in Greater Chicago Area představuje roční celkovou odměnu $188,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Slalom Build pro pozici Softwarový inženýr in Greater Chicago Area je $129,000.

Další zdroje