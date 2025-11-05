Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Chicago Area ve společnosti Slalom Build se pohybuje od $97.4K year pro Engineer do $189K year pro Senior Architect. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Chicago Area činí celkem $140K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Slalom Build. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
