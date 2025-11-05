Seznam společností
Slalom Build
Slalom Build Softwarový inženýr Platy v Canada

Kompenzace Softwarový inženýr in Canada ve společnosti Slalom Build se pohybuje od CA$101K year pro Engineer do CA$139K year pro Architect. Mediánový yearní kompenzační balíček in Canada činí celkem CA$109K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Slalom Build. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Engineer
(Začátečnická úroveň)
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u Slalom Build?

Zahrnuté pozice

Full-Stack softwarový inženýr

Datový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Slalom Build in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$138,691. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Slalom Build pro pozici Softwarový inženýr in Canada je CA$111,467.

Další zdroje