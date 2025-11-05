Kompenzace Softwarový inženýr in Canada ve společnosti Slalom Build se pohybuje od CA$101K year pro Engineer do CA$139K year pro Architect. Mediánový yearní kompenzační balíček in Canada činí celkem CA$109K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Slalom Build. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
