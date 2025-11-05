Seznam společností
Skydio
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • San Francisco Bay Area

Skydio Softwarový inženýr Platy v San Francisco Bay Area

Kompenzace Softwarový inženýr in San Francisco Bay Area ve společnosti Skydio činí $223K year pro Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in San Francisco Bay Area činí celkem $189K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Skydio. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
$223K
$165K
$58.3K
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Skydio podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Skydio podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Skydio in San Francisco Bay Area představuje roční celkovou odměnu $328,750. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Skydio pro pozici Softwarový inženýr in San Francisco Bay Area je $200,000.

Další zdroje